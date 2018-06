Aeroportos registram atrasos em 15% em vôos programados

Em média, 15,3% dos 85 vôos programados entre à 0h e 3h desta madrugada de segunda-feira nos aeroportos brasileiros registram atrasos. Segundo informações da Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária (Infraero), apenas 2,4% destes vôos foram cancelados. No Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, Guarulhos, dos 10 vôos programados para as três primeiras horas de segunda-feira, apenas um está atrasado. Nenhum cancelamento foi registrado. No Aeroporto do Galeão, no Rio, não há registro nem de atrasos nem de cancelamentos. Os aeroportos com mais vôos programados, Manaus (AM), com 10, e Salvador, com 8, e Fortaleza, com 7, a situação é a mesma do Rio.