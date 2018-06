Aeroportos registram atrasos em 5,9% dos vôos

O último boletim da Infraero mostra que dos 796 vôos de aeroportos brasileiros programados entre a meia noite e as 14 horas deste domingo, 20, 47 estavam atrasados (5,9%) e 80 haviam sido cancelados (10,1%). No momento, entre 13 e 14 horas, 9 (1,1%) vôos estão atrasados. Veja também: Infraero registra cancelamento de 9,8% dos vôos até às 11 horas Trânsito segue tranqüilo nas estradas paulistas A Varig liberava, percentualmente, a lista de vôos atrasados no País. Do total de seus 75 vôos até as 14 horas, a empresa registrava que 8% deles estavam atrasados. A TAM aparece em segundo lugar, com 5,9% de seus 341 vôos atrasados. A Gol possuía 3,8% de seus 289 vôos com algum problema e a Oceanair não registrava atrasos até o último boletim da Infraero. Em São Paulo, o aeroporto de Congonhas opera com ajuda de instrumentos desde a abertura de hoje, devido ao tempo nublado e à chuva fina que cai sobre a capital paulista. Congonhas, no entanto, não registrava atraso em nenhum dos 76 vôos realizados até as 14 horas, porém 12 foram cancelados. Já em Guarulhos, dos 129 vôos, 10 estavam atrasados (7,8%), sendo um deles entre as 13 e as 14 horas, e oito haviam sido cancelados.