Aeroportos retomam normalidade em São Paulo Após vários dias de atrasos, cancelamentos e muita confusão, os dois aeroportos de maior tráfego aéreo no País voltaram à absoluta normalidade neste domingo, 8. Segundo informações da Infraero, os aeroportos de Congonhas, na capital paulista, e Internacional de Cumbica, em Guarulhos (SP), operam sem registrar atrasos ou cancelamentos neste domingo. O último balanço oficial da Infraero, divulgado no último sábado, em todo o País, informou que, das 1.341 decolagens programadas para ocorrer entre a 0h e as 19h45 de sábado, 212 registraram atrasos superiores a uma hora, ou 15,8% do total. Outros 106 vôos foram cancelados, o equivalente a 7,9% do total. No sábado da semana anterior, atrasos superiores a uma hora atingiram mais de 45% das decolagens programadas no País.