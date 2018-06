Aeroportos só voltam ao normal na terça, prevê Infraero A situação nos principais aeroportos brasileiros só deve se normalizar na terça-feira, 03, prevê o presidente da Infraero, brigadeiro José Carlos Eduardo Pereira. Ao sair de uma reunião de emergência no Ministério da Defesa, no início da tarde deste sábado, 31, ele disse que os passageiros devem enfrentar grandes filas até por volta das 22 horas deste sábado. A principal decisão tomada na reunião de emergência foi autorizar os aeroportos a operar por mais tempo neste sábado, até que o fluxo de pousos e decolagens sejam normalizados. Conforme balanço da situação realizado pelo brigadeiro, "a malha aérea foi totalmente destruída. Hoje temos atrasos que variam de 28 horas a 20 minutos", disse Pereira. Ele explicou que o prejuízo na malha aérea da greve dos controladores de vôo decorre do fato de, por cerca de 10 horas, mais ou menos 1.200 vôos programados terem sido cancelados. O brigadeiro reconheceu que o governo foi lento para enfrentar a crise e fez uma comparação da situação com um acidente de carro. "Eu não diria que houve falha (do governo), mas houve sim um problema de timing. O tempo de reação não foi correspondente ao tempo da ação", afirmou. "Isso é como dirigir um automóvel. Quando a gente não freia, bate. Nós freamos a tempo, porque graças a Deus não houve mortos nem feridos", completou. As declarações foram feitas após ele deixar o prédio do ministério da Defesa, onde se reuniu por cerca de uma hora com o ministro Waldir Pires e o assessor especial do ministro, brigadeiro Jorge Godinho. No auge da crise da sexta, 30, à noite, quando os aeroportos ficaram paralisados, Pereira disse que se concentrou apenas "em evitar tragédias" e não se envolveu nas negociações com os controladores de vôo. Segundo ele, houve registro de "grande número" de quebra-quebras, agressões e atendimentos médicos, mas não citou números. Para ele, os passageiros devem, a partir deste sábado, ter paciência e recomendou que sigam as orientações das companhias aéreas para evitar desgastes e maiores perdas de tempo nos aeroportos. O brigadeiro informou que passará o dia monitorando a recomposição da malha aérea e o reembarque dos passageiros. Ele espera que até a noite de hoje, a quantidade de pessoas circulando nos aeroportos diminua. Pereira acredita que na Páscoa os passageiros não devem enfrentar tantos problemas, mas não conseguiu atender à ordem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de fixar uma data para o fim do caos aéreo.