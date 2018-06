Aeroportos têm operação especial Na sexta-feira, a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) dará início à Operação Feliz 2009 para evitar problemas nos principais aeroportos brasileiros durante as festas de fim de ano. A previsão é de que o movimento nos terminais aumente 8% nesta temporada. Mesmo atividades que não são de responsabilidade direta da Infraero terão o reforço de funcionários da empresa, como o acompanhamento da entrega das bagagens na esteira e o apoio nos balcões de check-in, para que não fiquem ociosos ou formem longas filas. A Infraero informa que os passageiros precisam estar atentos às novas regras de aviso sonoro. Desde novembro, as chamadas para os vôos são feitas apenas nas salas de embarque e não mais no saguão do aeroporto. O objetivo é permitir o uso do sistema por mais companhias em menos tempo. O diretor de Operações da Infraero, tenente brigadeiro-do-ar Cleonilson Nicácio Silva, recomendou que as companhias evitem as excessivas troca de portão de embarque para não causar transtorno aos passageiros. As pontes de embarque são também motivo de preocupação. "Elas são, muitas vezes, o primeiro contato de um turista estrangeiro com o País. É preciso que estejam em boas condições, limpas e confortáveis." Os superintendentes de 31 aeroportos foram orientados a cuidar do bom funcionamento de todos os estacionamentos e das praças de alimentação.