Aeroportos têm operação normal no sábado de Carnaval

SÃO PAULO - Os principais aeroportos do País estão operando dentro da normalidade neste sábado de Carnaval. De acordo com boletim divulgado às 9 horas pela Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária (Infraero), do total de 531 vôos programados desde a zero hora de hoje, 7,3% (ou 39) estavam atrasados e apenas 1,3% (ou sete vôos) foram cancelados. <br> <br> De acordo com o boletim da Infraero, dos 16 vôos programados no aeroporto de Brasília, 25% (ou quatro) sofreram atrasos, embora nenhum tenha sido suspenso. Em São Paulo, todos os 41 vôos programados no aeroporto de Congonhas estão operando normalmente, sem atrasos ou cancelamentos. E no aeroportode Guarulhos, do total de 72 vôos previstos, 8,3% (ou seis) estavam atrasados, sem registro suspensões. <br> <br> Nos aeroportos do Rio de Janeiro, a situação também é tranqüila. No Galeão, dos 46 vôos agendados até às 9 horas deste sábado, 4,3% (ou dois) estavam atrasados e apenas dois, ou 4,3% do total, foram cancelados. No aeroporto Santos Dumont, dos 11 vôos marcados, só um sofreu atraso, ao passo que não houve cancelamento.