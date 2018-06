Aeroportos têm quase 15% dos voos domésticos atrasados

Os atrasos atingiram 14,6% dos voos domésticos nos aeroportos brasileiros neste sábado até as 13h, segundo boletim divulgado pela Infraero. Isso significa que 174 decolagens ocorreram pelo menos 30 minutos após o horário marcado. A Webjet foi a companhia que registrou o maior porcentual de atrasos (35,1%), seguida pela Gol (16,5%) e pela TAM (15,2%).

Os voos domésticos cancelados representaram 6,4% do total. A companhia que registrou mais cancelamentos foi a TAM, com 34 voos. Com relação aos voos internacionais, 24% saíram com atraso e apenas um foi cancelado.

Em Guarulhos (SP), o maior aeroporto do Brasil, houve atrasos em 17,6% das decolagens até o começo da tarde e apenas um voo foi cancelado. No aeroporto de Congonhas (SP), 10,8% dos voos decolaram com atraso e 25,5% foram cancelados.