Aeroportos têm vôos com atrasos, mas movimento é tranqüilo O movimento nos principais aeroporto do país seguia tranqüilo, mas com alguns vôos atrasados, na manhã desta segunda-feira, 21, segundo reportagem da Rádio Eldorado. No Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, as operações seguiam normalmente às 7h45, apesar de dez chegadas estarem atrasadas, as decolagens ocorriam dentro do horário previsto. No Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, seis chegadas e sete decolagens estavam atrasadas e um vôo tinha sido cancelado. Dois vôos internacionais da Gol, em direção a Buenos Aires, tinham mais de uma hora de atraso. No Rio de Janeiro, os dois aeroportos operavam normalmente para pousos e decolagens, apesar do mau tempo na cidade. No Tom Jobim, dois vôos estavam atrasados, um para São Paulo e outro para Brasília. Não havia filas nos guichês das companhias. No Aeroporto Internacional de Confins, em Belo Horizonte, o movimento era normal, com um vôo da TAM, vindo de Uberlândia, apresentando atraso de mais de uma hora. Em Salvador, o Aeroporto Luís Eduardo Magalhães apresentava dois vôos da Gol com horário fora do previsto. Um com chegada vindo de Maceió e outro de São Paulo. Os outros vôos previstos estavam com horários confirmados.