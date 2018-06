Aeroportos voltam a operar normalmente; cancelamentos chegam a 287

A forte neblina prejudicou as operações aéreas nesta sexta-feira, 24. O Aeroporto de Congonhas passou a operar visualmente somente às 11h10 desta sexta-feira, 24. O aeroporto de Congonhas chegou a ter 54 voos cancelados e mais 185 atrasados até as 18h.

Dos 1997 voos domésticos programados até as 18h, 287 haviam sido cancelados. Os voos atrasados em todo o País totalizaram 238.

Entre 6h e 8h41, Congonhas ficou totalmente fechado. Às 6h20 abriu só para decolagem, às 7h05 fechou de novo e às 7h26 fez operações de decolagens. No momento, há filas e movimento somente no check-in das companhias, disse a assessoria do aeroporto.

O Aeroporto Afonso Pena, de Curitiba, teve situação semelhante a de Congonhas. Ficou fechado em função do nevoeiro para pousos das 23h, de quinta-feira, 23, às 9h40, desta sexta-feira, 24. No momento está super tranquilo, disse a assessoria do aeroporto. No aeroporto foram 10 cancelamentos e 21 atrasos.

Em Guarulhos, os voos suspensos chegaram a 41 e os atrasados a 33. O Aeroporto de Cumbica não fechou.

No Rio de Janeiro, o Aeroporto Santos Dumont foi o mais prejudicado, com 16 cancelamentos e seis atrasos. Em Porto Alegre, 22 voos suspensos e mais 11 atrasados.

LAN cancela voos

Os voos com partida ou chegada para Buenos Aires foram cancelados pela LAN, informou a companhia em nota no começo da noite desta sexta-feira, 24. O motivo são as cinzas do vulcão chileno Puyehue que voltaram a interferir no espaço aéreo argentino.

A LAN disse ainda que não operará para este destino até que as condições climáticas sejam favoráveis. A expectativa, conforme a companhia, é que haja uma redução das cinzas no sábado, 25, após às 11 horas. Mais informações em http://www.lan.com.

No Aeroporto de Guarulhos ainda não foram registrados cancelamentos por causa do vulcão. A mesma informação foi dada pelas assessorias da TAM e Gol.

(Atualizada às 19h16)