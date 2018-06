Aeroportuários farão passeata em Cumbica à tarde

SÃO PAULO - Os funcionários da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, farão uma passeata pelo saguão do aeroporto à tarde.

A manifestação, prevista para iniciar às 17 horas, faz parte das ações programadas durante a paralisação de 48 horas, iniciada à 0 hora desta quinta-feira, 20, em três aeroportos do país, Cumbica, Viracopos, em Campinas, e Brasília. Um grupo de 20 membros do Movimento dos Sem Terra (MST), que estaria apoiando a greve, dormia próximo do saguão da aza D. Cerca de 80% do efetivo dos funcionários da Infraero teriam aderido à paralisação em Guarulhos nesta madrugada.

Segundo a Infraero, o movimento de passageiros estava normal na manhã de hoje nos três aeroportos. Em Cumbica, quatro voos registravam atrasos de mais de meia hora e quatro foram cancelados, entre os 87 programados até as 11 horas.

Em Brasília, entre os 73 programados para o período, quatro registraram atrasos e quatro foram cancelados. Em Viracopos, dois voos estavam atrasados e três foram cancelados, entre os 47 previstos.

Em todo o país, 43 voos foram cancelados e 67 apresentaram atrasos de mais de meia hora, entre os 1.057 programados.