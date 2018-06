Aeroviários de Guarulhos aceitam aumento proposto pelas empresas do setor

SÃO PAULO - Os sindicatos dos aeroviários de Guarulhos e de Pernambuco aceitaram, em assembleias realizadas nesta quinta-feira, 22, o reajuste de 6,5% proposto pelas empresas do setor e não irão mais entrar em greve, informou a Federação Nacional dos Trabalhadores em Aviação Civil (Fentac). A Federação aguarda o resultado das assembleias de Porto Alegre e de Campinas.

Em audiência de conciliação entre patrões e empregados no Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo (TRT-SP), o presidente do Tribunal, havia determinado que pelo menos 80% dos trabalhadores estejam em atividade durante os feriados de Natal e Ano Novo (dias 23, 24, 29, 30 e 31 de dezembro). Essa medida havia feito a greve perder força.

Os aeroviários (profissionais que trabalham em terra nos aeroportos) do Estado do Rio de Janeiro, de Salvador e de Brasília entraram em greve às 17h30 desta quinta-feira, 22, por tempo indeterminado. As informações são da assessoria de imprensa do Sindicato Nacional dos Aeroviários.