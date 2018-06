Aeroviários fazem manifestação no Santos Dumont, no Rio

SÃO PAULO - Um grupo de trabalhadores aeroviários fizeram na manhã desta quarta-feira, 22, uma paralisação no Aeroporto Internacional Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Eles interromperam as atividades entre as 4h e 6h20, um dia antes do início da greve nacional do setor, anunciada no começo da semana.

Segundo a presidente do Sindicato Nacional dos Aeroviários, Selma Balbino, a paralisação de hoje foi um jeito de "aplacar a ira" de alguns trabalhadores do setor, depois de uma malograda rodada de negociações ontem em Brasília."Eles estavam dispostos a tudo, a partir para a quebradeira", diz. Segunda ela, o aumento de 0,42% proposto ontem já estava descartado pela categoria.

Segundo o sindicato, 105 trabalhadores ficaram do lado de fora do aeroporto durante a paralisação e apenas 30% do contingente entrou para trabalhar "Conseguimos paralisar o check-in da TAM por uma hora. Atrasamos três voos da Gol e cinco da TAM que iam para São Paulo e três que vinham de lá. Alcançamos nosso objetivo", diz Selma.

De acordo com a Infraero, o aeroporto de Santos Dumont teve hoje cinco atrasos e oito cancelamentos, números que estariam dentro do esperado. Os cancelamentos representam quase 30% dos 30 que foram registrados hoje em todo o País.