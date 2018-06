Afastado, Medina ocupa apartamento funcional Afastado do trabalho desde 2007, o ministro do Superior Tribunal de Justiça Paulo Medina continua ocupando um apartamento funcional e tem seguranças à sua disposição. O gabinete reservado a ele no STJ permanece fechado. O afastamento e as vagas que permanecem abertas no STJ estão sobrecarregando os ministros do tribunal. Para ocupá-las o órgão tem convocado desembargadores.