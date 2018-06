Afetadas por temporal, cidades da Região dos Lagos (RJ) continuam sem energia

SÃO PAULO - Ao menos seis cidades da Região dos Lagos, no norte fluminense, sofrem com a falta de energia elétrica neste domingo, 23. A área foi atingida por um forte temporal na noite de sexta-feira, 21, com ventos de até 100 km/h, que derrubou árvores e postes, danificando a rede elétrica.

Cerca de 80 pessoas ficaram desabrigadas por causa da chuva, que durou cerca de meia hora. Não há registro de feridos.

Araruama, Arraial do Cabo e Cabo Frio são as cidades mais afetadas pelo vendaval e onde os reparos da rede elétrica são feitos de forma mais lenta, afirma a Ampla, concessionária de distribuição de energia na região. De acordo com a empresa, há dificuldade de acesso a algumas áreas, por causa dos destroços e da destruição causada pelo temporal.

Em Silva Jardim, Saquarema e Iguaba, a situação está praticamente normalizada, mas ainda existem pontos com falta de eletricidade.

Por causa das emergências decorrentes das chuvas, o Corpo de Bombeiros da região aumentou o efetivo para cumprir o atendimento de urgências.