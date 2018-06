Afif tem maior patrimônio entre vices de S. Paulo

De acordo com a declaração de rendimentos registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Afif, que concorre na chapa de Geraldo Alckmin (PSDB), quintuplicou seu patrimônio entre 2006 e 2010. O patrimônio dele chega a R$ 49,2 milhões entre imóveis, carros e aplicações financeiras. Em 2006, o patrimônio era de R$ 11 milhões.

O aumento patrimonial, segundo Afif, deve-se à venda de empresa familiar do ramo de seguros, em 2008. "A declaração de bens enviada à Justiça Eleitoral é transparente e condizente com informações prestadas à Receita", afirmou.

A médica Marianne Pinotti, candidata a vice-governadora na chapa de Paulo Skaf (PSB), declarou patrimônio de R$ 1,2 milhão, formado por aplicações, veículos, imóveis - entre os quais um apartamento na Via Piemonte, em Roma, no valor de R$ 266 mil. Possui, ainda, quotas da Clínica Ginecológica Prof. J. A Pinotti, fundada pelo pai, o médico e político José Aristodemo Pinotti, que morreu em 2009.

Coca Ferraz, pretendente a vice na chapa de Aloizio Mercadante (PT), tem o mais modesto patrimônio, de R$ 231 mil. Em 2008, quando o professor da USP de São Carlos concorreu a vice-prefeito de Araraquara, seus bens somavam R$ 200 mil. "Troquei o carro velho por um novo, financiado", disse. Ele também recebeu herança do pai e parte da herança da sogra, declarada no imposto de renda feito em conjunto com a mulher.

