Afilhado de chefe da PM do Rio é executado

A morte a tiros do dublê Claudio Luciano da Silva, de 33 anos, revelou o regime de terror em que vivem os moradores na região da Favela Morro do São João, no Engenho Novo, zona norte do Rio. Morador de uma vila na Rua Açaré, um dos acessos à favela, Silva acordou às 6h30 de ontem e saiu para pagar a pensão à ex-mulher. Na Rua Acaú, foi abordado por três bandidos do Morro dos Macacos, vizinho ao São João. Ele trabalhava na novela Caminhos do Coração, da TV Record. Silva disse ser trabalhador, mas, armados com fuzil, os três insistiam em levá-lo. Houve discussão, o dublê trocou socos com um dos criminosos e acabou ferido com um tiro na perna. Na seqüência, ao tentar correr, foi atingido com cinco tiros nas pernas, barriga e cabeça. Peritos recolheram mais de 18 cápsulas de fuzil calibre 762. Um dos assassinos, conhecido como Baby, teria 12 anos. A vítima morava na mesma vila em que foi criado e viveu até os 20 anos. Vizinhos contaram que o atual comandante da Polícia Militar do Rio, o coronel Ubiratan Ângelo, era amigo do pai do dublê e considerava Silva como um sobrinho. De acordo com a polícia, a região vive em conflito porque traficantes do Morro dos Macacos, ligados à facção Amigo dos Amigos (ADA), constantemente vão até o São João trocar tiros com os rivais do Comando Vermelho e humilhar os moradores. ''''Vivemos em toque de recolher entre 19 horas e 8 horas. Os traficantes proibiram as pessoas de andar pela calçada nesse horário e nem sei o motivo. Quem chega de carro deve piscar o farol e acender a luz interna'''', contou um dos moradores, que não se identificou. Por meio da Assessoria de Imprensa da PM, o comandante coronel Ângelo lamentou o fato e confirmou que era amigo do pai de Silva. Chocada, a ex-mulher do dublê não quis falar com a imprensa. O caso está sendo investigado pela 25ª Delegacia (Engenho Novo). CONFRONTOS Ontem, duas operações da polícia em favelas deixaram quatro mortos. Na Vila Cruzeiro (Penha), dois criminosos morreram após trocar tiros com soldados da PM. No Morro do Andaraí, policiais militares trocaram tiros e mataram outros dois homens acusados de ligação com o tráfico.