Afilhado de Pagot, superintendente deixa o Dnit em MT O superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes em Mato Grosso, Nilton Britto, afilhado de Luiz Antônio Pagot, pediu exoneração do cargo. Apesar de ter o nome citado na crise no Ministério dos Transportes por suposto favorecimento a seu irmão - o empresário Milton Brito, dono da Engenorte Construções, que há cerca de dois anos mantém contratos milionários com o Dnit -, ele enfatizou que o pedido foi em solidariedade à saída do ex-diretor: "Sou leal a Pagot. Ele sai, eu saio".