Agência Ambiental Goiana divulga apreensões no Rio Araguaia

O governo do Estado de Goiás informou neste sábado, 28, que a fiscalização no Rio Araguaia durante a temporada 2007 já apreendeu cerca de 350 quilos de pescado, além de cerca de 35 quilos de carne de caça, incluindo animais como jacaré, capivara e tartaruga. Segundo a Agência Goiana do Meio Ambiente, as apreensões ocorreram nos municípios de Aruanã, Nova Crixás e São Miguel do Araguaia. Até agora, foram vistoriados 181 acampamentos e vistoriadas 302 canoas. A fiscalização da Agência começou no dia 5 e continua até a próxima terça-feira (31), quando termina a temporada. O total de multas aplicadas já chegou a R$ 98 mil, informa o site do governo. Os fiscais também trabalharam no combate ao desmatamento, corte de madeira nativa, e ainda, na fiscalização de acampamentos irregulares. De acordo com o gerente de fiscalização da Agma, Renato Coelho Veras, o planejamento antecipado e apoio do Batalhão Ambiental auxiliaram na maior eficácia da operação no Araguaia desse ano. O pescado e a carne apreendidos vão ser doados para entidades filantrópicas.