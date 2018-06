Agência bancária é assaltada no centro de São Paulo Uma agência bancária do Unibanco foi assaltada na manhã desta segunda-feira, 26, na região central de São Paulo. A agência da Rua Cantareira, em frente ao Mercado Municipal, no centro da cidade, foi roubada por assaltantes que entraram no local por volta das 11h15, segundo informações da Polícia Civil. Os assaltantes fugiram com o dinheiro, mas o banco ainda não informou a quantia que foi levada; ninguém ficou ferido durante o assalto. São Paulo tem vivido uma onde de assaltos a bancos durante o último mês. Na última terça-feira, 20, três bancos foram roubados em menos de sete horas. Em duas ações, eles levaram R$ 36 mil de agências do Banco do Brasil, na zona leste, e do Bradesco, na zona oeste. Na terceira, um intenso tiroteio entre ladrões e vigias frustrou o roubo a agência do HSBC, na zona sul. Desde o início de 2007, a capital registrou 38 assaltos a banco (um a cada dois dias), contra 29 no primeiro trimestre de 2006. Para coibir esse tipo de crime, o diretor do Departamento de Investigação do Crime Organizado (DEIC), Youssef Abou Chahin, criou o Setor Operacional da Delegacia de Roubo a Bancos (SORB). Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o novo departamento vai atuar no policiamento preventivo. O departamento contará com cinco equipes distintas comandadas por um delegado. Texto alterado às 14h09 para acréscimo de informações.