Agência de ex-assessor de FHC se classifica para atender a Dilma

As agências Propeg, Nova S/B e Leo Burnett, nesta ordem, venceram a etapa final do processo de licitação responsável pela publicidade oficial do governo federal para os próximos cinco anos, uma conta de R$ 150 milhões por ano. O nome das classificadas será publicado amanhã pelo Diário Oficial da União.

O valor não será dividido igualmente entre as três empresas vencedoras, já que, para cada propaganda, haverá nova disputa entre elas, com objetivo de assegurar a melhor proposta para aquela campanha ou ação, de acordo com informações da Secretaria de Comunicação.

Não há possibilidade, entretanto, de alguma ser excluída do processo, já que a ideia é que os trabalhos sejam divididos entre as três. Além de o primeiro lugar ter sido obtido pela Propeg, o segundo pela Nova S/B e o terceiro pela Leo Burnett, a Secom definiu ainda as três outras colocadas: a DDB Brasil, em quarto lugar, a DPZ, em quinto e a Agnelo Pacheco, em sexto. Atualmente, as três empresas que prestam serviço de publicidade ao governo federal são a Propeg, a 141 Soho Square e a Matisse.

A Nova S/B, que está entrando agora para o processo, tem entre os seus clientes a Prefeitura de São Paulo, o governo do Rio de Janeiro, o BNDES e a Caixa Econômica Federal. Um de seus sócios, Bob Vieira da Costa, foi ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência no governo de Fernando Henrique Cardoso, além de ocupar dois outros cargos no governo tucano em São Paulo.

A Leo Burnett tem a maioria dos seus clientes na iniciativa privada. Entre eles estão Fiat, Nova Schin, Samsung e Emirates. A Propeg, que ficou em primeiro lugar nessa disputa, é da Bahia - e, além do governo federal, presta serviço também para o Ministério da Saúde, para a OI e para o governo do Ceará. A abertura dos envelopes com os preços está prevista para o dia 24, quando o processo deverá ser definitivamente encerrado.