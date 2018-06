Agência de transportes do Rio autoriza aumento das passagens de trens e metrô

RIO - A agência reguladora de transportes do Rio (Agetransp) autorizou o reajuste das tarifas de trens e metrô, com base no Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M). A decisão será aplicada em 60 dias, a partir desta terça-feira, 18, data da publicação no Diário Oficial do Estado. A tarifa social, disponível para quem usa o Bilhete Único, permanecerá inalterada.

Os trens serão reajustados em 5,60%, passando de R$ 2,90 para R$ 3,20. O metrô terá reajuste de 5,66%, aumentando de R$ 3,20 para R$ 3,50. Nos cálculos, o conselho diretor da Agetransp considerou a desoneração de 3,65% concedida pelo Governo Federal relativa a PIS e Confins.

Multas. Durante a reunião, realizada na quinta-feira, 13, foram julgados três processos de aplicação de multas contra a concessionária de trens Supervia, que somam R$ 194.037,41.

A primeira, no valor de R$ 91.873,01, é referente a interrupção da circulação de trens entre as estações Vila Militar e Bangu, no ramal de Santa Cruz, em 17 de maio de 2011. Outra multa, de R$ 30.625,50, é relativa ao descarrilamento de um trem na estação Madureira, no ramal de Deodoro, em 26 de junho de 2011, que provocou atrasos na operação. A punição mais recente é de 16 de agosto de 2012, que obriga a concessionária ao pagamento de R$ 71.538,80 por um descarrilamento na estação terminal Central do Brasil.