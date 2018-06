Agência do Banco do Brasil é assaltada no Jabaquara Mais uma agência bancária foi assaltada em São Paulo nesta quarta-feira, 7. Desta vez, o alvo dos bandidos foi o Banco do Brasil, no Jabaquara, na zona sul. Segundo informações da Polícia Militar, três bandidos chegaram ao banco junto com o gerente da agência, que fica na Avenida Jabaquara, por volta das 8h30. Os funcionários da agência suspeitaram dos indivíduos e acionaram a polícia. Com isso, os assaltantes fugiram levando três celulares, dois coletes e dois revólveres. O gerente da agência ainda havia registrado boletim de ocorrência e a polícia ainda não tinha informações sobre a quantia roubada do banco. Na terça-feira, duas agências bancárias foram assaltadas na cidade. Segundo informações da Polícia Militar, nos dois casos nenhum suspeito foi detido e as ações também não deixaram feridos. Na semana passada, um assalto a banco em Moema, na zona sul, deixou pelo menos seis pessoas feridas na capital. O caso mais grave foi da adolescente Priscila Aprígio Silva, de 13 anos, atingida por uma bala perdida durante o tiroteio, que está paraplégica. Outra vítima do tiroteio, Raimundo José Jesus dos Santos, de 39 anos, teve a perna esquerda amputada, abaixo do joelho. Roubos crescem 82% Os roubos a bancos na cidade de São Paulo aumentaram 82% entre 2005 e 2006. Para a polícia, o crescimento tem uma explicação: a conivência de seguranças privados das agências bancárias. "Essa é a principal causa desses roubos", disse o delegado Ruy Ferraz Fontes, titular da Delegacia de Roubo a Banco, na semana passada. Este tipo de crime não cresce apenas na capital. Segundo informações da Secretaria de Segurança, em todo o Estado os assaltos a banco aumentaram 52,6% - de 133 para 203 casos. "Eram 1.600 por ano em 1995", contou o delegado.