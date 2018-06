Agência do INSS é incendiada em Piracicaba Quatro homens atearam fogo na agência administrativa do na agência administrativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), na Vila Monteiro, em Piracicaba, a 170 quilômetros de São Paulo, esta madrugada. Eles invadiram o térreo da construção de três andares, imobilizaram o vigia e jogaram gasolina sobre os objetos. Segundo o vigia, que foi amarrado dentro de um banheiro, os invasores ficaram cerca de cinco horas dentro do prédio. Os homens fugiram e ninguém saiu ferido. O Corpo de Bombeiros foi chamado por vizinhos e o incêndio controlado nas primeiras horas da manhã. De acordo com os bombeiros, os equipamentos e móveis do primeiro piso estão danificados. Foram localizadas algumas garrafas pet com combustível nas imediações. O prédio está interditado e o resultado da perícia deve sair em 30 dias. A gerência do INSS da cidade fará um levantamento sobre o que foi perdido durante o incêndio. No local estavam arquivados processos de investigação sobre grandes devedores. Foi aberto inquérito na Polícia Civil e o caso será encaminhado também para a Polícia Federal. O trabalho do pessoal do setor foi centralizado na agência do INSS da Rua 15 de Novembro, no centro de Piracicaba.