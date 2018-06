Agência dos EUA registra tremor de 6,5 graus no Acre

SÃO PAULO - Um terremoto de 6,5 graus ocorreu no início da tarde desta segunda-feira, 24, no Acre, segundo o Instituto de Pesquisa Geológica dos Estados Unidos (USGS, pelas iniciais inglês) na internet. Não há, no entanto, informações iniciais sobre danos ou vítimas.

De acordo com os dados técnicos disponibilizados pelo USGS na internet, o epicentro do tremor foi detectado a 464 quilômetros de Rio Branco, a capital acreana, e a 749 quilômetros de Lima, a capital do Peru. O abalo sísmico ocorreu às 13h18 (horário de Brasília), a uma profundidade de 580,5 quilômetros.

Um terremoto na casa dos seis graus na escala Richter é capaz de causar extensos danos, mas isso depende de uma série de fatores, como a profundidade do tremor e a distância entre o epicentro e áreas de grande densidade demográfica.