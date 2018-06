Agências de viagens terão menos ingressos para o Sambódromo em 2004 As agências de viagens que se habilitaram a adquirir pacotes para o Desfile das Escolas de Samba do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro terão que reduzir a quantidade de ingressos que vão oferecer a seus cliente, porque os pedidos já superam o total disponibilizado pela Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) e pela Riotur. O prazo para que as empresas encaminhassem os pedidos à Associação Brasileira de Agências de Viagens (ABAV) termina hoje. O critério para o fornecimento de ingressos é o da ordem da solicitação, mas é óbvio que, diante da grande procura, nem todas vão le var o que pediram e algumas sequer vão levar alguma coisa. Nos próximos dias, a ABAV encaminha às agências uma recomendação para que reduzam a quantidade de ingressos pedidos. Até o próximo dia 15, a entidade confirma para as interessadas a quantidade de ingressos a que terão direito. Os ingressos ficam no setor turístico do Sambódromo (setor 9). Foram disponibilizados 2.304 lugares na arquibancada e 900 lugares em frisas do mesmo setor. Para o Domingo, primeiro dia do desfile, as solicitações das agências somam mais de 6 mil lugares, o dobro do total ofertado. "No ano passado, o número de solicitações foi bem menor e um único setor deu para atender, sem muitos problemas, a demanda das a gências. Neste ano, a expectativa das agências mostra que a distribuição será complicada", avaliou. As informações são da Agência Brasil.