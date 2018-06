Agenda dos Fóruns Estadão Brasil 2018

SÃO PAULO - Estimular a discussão analítica sobre problemas que afetam diretamente a vida das pessoas. A partir daí, levantar ideias e propostas que possam contribuir para o desenvolvimento do País e para a gestão dos governantes a serem eleitos em outubro.

Esse é o objetivo dos Fóruns Estadão Brasil 2018, uma série de debates públicos e cadernos especiais com reportagens, entrevistas e estudos inéditos, com apoio do Insper, centro de referência nas áreas de Educação, Administração, Direito e Engenharia.

Até o fim do ano, serão discutidos seis temas, com debates transmitidos ao vivo pela TV Estadão e cobertura da Rádio Estadão, e a possibilidade de participação ao vivo pelo portal www.estadao.com.br. O primeiro encontro ocorreu em 23 de abril e focou a Educação.

Agenda dos próximos debates

23/5/2014. Segurança pública. Drogas, crime organizado e desarmamento

16/7/2014. Saúde. Garantia de acesso e os problemas da rede pública

5/8/2014. Infraestrutura. Logística e obras do Estado

28/8/2014. Meio ambiente. Ecologia e qualidade de vida

18/9/2014. Agricultura. Escoamento da safra e potencial econômico