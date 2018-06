''Agenda é feita em função da campanha'', acusa vereador A oposição acusa o prefeito de Itu, Herculano Passos Júnior (PV), de se dedicar mais à campanha de sua mulher, a deputada Rita Passos, candidata do partido à reeleição, do que à prefeitura. "A agenda do prefeito é feita em função da campanha", diz o vereador e também candidato a estadual pelo PPS Guilherme Gazzola. Ele diz que os funcionários comissionados da prefeitura são obrigados a usar adesivos da primeira-dama nos carros.