Agenda positiva 2009 Já que nenhuma empresa estatal ou privada tomou a iniciativa de confeccionar a idéia, crie você mesmo uma "agenda positiva" para seu amigo secreto da firma. Modo de fazer: compre uma agenda como outra qualquer e adicione de próprio punho, em datas aleatórias, mensagens de otimismo e expectativa de dias melhores em 2009. Por exemplo: "21 de março - 13h, o verão termina sem a esperada epidemia de dengue em todo o País." Ou então: "25 de abril - 11h, a crise econômica chega ao fim. Aproveite que é sábado e vá fazer compras." Ou ainda: "13 de maio - 8h, a Mega Sena acumulada vai sair no sorteio de amanhã para as dezenas 8, 12, 19, 25, 33 e 42. Pode apostar!" Vale prever aumento de salário, fim de semana de sol, uma nova paixão ou um dia sem engarrafamento na vida do outro. Meia dúzia de esperanças basta para começar bem o ano que se anuncia magro em matéria de boas notícias. Vamos lá, dê uma força a 2009! Ô, RAÇA! José Serra voltou a sorrir com os novos números de seu desempenho na corrida eleitoral de 2010, mas foi logo chamado atenção a respeito por assessores de marketing. Cismaram que sua imagem piora quando ele ri. DOS MALES, O PIOR O Vasco salvou o futebol carioca em 2008. Foi praticamente a única alegria das torcidas do Flamengo, do Fluminense e do Botafogo neste Brasileirão. Ou não! Que família é essa?! Depois de revelar que Mariana Ximenes não é neta de Glória Menezes nem filha de Cláudia Raia, que na verdade é mãe do filho da Elisângela, o autor de A Favorita inventou agora um terceiro pai para o filho de Giulia Gam na novela. Pode? Sem impedimento Afastado em cima da hora do jogo São Paulo x Goiás, o árbitro Wagner Tardelli confirmou sua volta aos estádios ainda neste ano. Vai apitar o show da Madonna no Maracanã. Maluco indecente Se é verdade que o marido de Amy Winehouse, o tal Blake Fielder-Civil, pediu US$ 5 milhões pelo divórcio, isso quer dizer o seguinte: não se faz mais doidão como antigamente. De pai para filho Vanderlei Luxemburgo está em dívida com o Flamengo. O time carioca, como se sabe, praticamente cedeu sua vaga na Libertadores ao Palmeiras nas duas últimas rodadas do Brasileirão. Mala cheia O ministro Carlos Minc embarca hoje para Poznam, na Polônia, onde vai apresentar, entre outras coisas, uma nova coleção de coletes coloridos na 14.ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima. É sua estréia internacional. Projeto de vida Ciro Gomes está exultante. A queda de 5% nas pesquisas sobre a sucessão presidencial em 2010 só fortalece seu projeto de virar dona de casa de Patrícia Pillar já em 2009.