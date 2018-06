Agente da PF é morto a tiros durante assalto O agente da Polícia Federal Oswaldo Veras Bandeira Filho, de 36 anos, foi morto a tiros no Viaduto do Gasômetro, no centro do Rio, anteontem à noite. Segundo testemunhas, o assassino tentou roubar a motocicleta do policial. Dois homens numa moto pararam ao seu lado, na pista sentido Avenida Brasil. Ele reagiu e foi baleado. Ferido no peito e na barriga, caiu no meio da pista. Os bandidos fugiram levando a arma do agente. O crime aconteceu por volta das 23 horas, quando era grande a movimentação de veículos no viaduto.