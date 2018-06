Agente de transporte continua desaparecido na Serra do Mar Cães farejadores estão sendo utilizados pelos bombeiros para tentar localizar o corpo do agente de transporte Luciano Cardoso, de 26 anos, que desapareceu na madrugada de terça-feira, durante acidente com o trem da Ferronorte, quando duas locomotivas e mais 51 vagões descarrilaram no quilômetro 99 da Serra do Mar, entre as estações de Paratinga e Perequê, em São Vicente. O maquinista Ourismar José Vieira Gonçalves, de 49 anos, morreu no local, que é de difícil acesso, fato que vem dificultando as buscas, também empreendidas por funcionários da Ferronorte e da Ferroban desde terça-feira. O tráfego ferroviário continua interrompido naquela região, levando a Ferroban a utilizar sistema alternativo de transporte para não prejudicar as remessas de soja para o exterior, por intermédio do Porto de Santos. Na ocasião do acidente, o trem da Ferronorte trazia 4,4 mil toneladas do produto embarcado no Alto Taquari, no Mato Grosso. Segundo informou a assessoria de imprensa da empresa, análise inicial feita na caixa-preta de uma das locomotivas descartou a possibilidade de falha mecânica nos equipamentos. Paralelamente ao levantamento feito pela Ferronorte, a Polícia Científica também realizou perícia no local, a fim de identificar a provável causa do acidente. O relatório policial deverá ser divulgado nos próximos dias.