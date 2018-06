Agente penitenciário é executado no centro Policiais do Rio tentam esclarecer o assassinato do agente penitenciário Marcelo Martins dos Santos, de 39 anos, surpreendido por desconhecidos às 22 horas de anteontem no Largo São Francisco da Prainha, na Zona Portuária da cidade. O agente caminhava pela praça, quando foi alvo de vários tiros. Chegou a ser socorrido, mas não resistiu.