Agente penitenciário é morto a tiros no Rio de Janeiro

O agente penitenciário Ivanildo Machado Ferreira, lotado no Serviço de Operações Especiais (SOE) da Secretaria de Administração Penitenciária, foi assassinado com cinco tiros próximo a um dos acessos à Linha Amarela, em Del Castilho (zona norte do Rio), por volta das 6h da manhã deste sábado, 19. Os disparos foram feitos por pelo menos dois homens que estavam em um carro que emparelhou com o do agente. Ivanildo foi encontrado, ainda com vida, por policiais do 3º Batalhão de Polícia Militar, mas morreu antes da chegada do socorro. A polícia ainda não sabe o motivo do crime. Na noite de sexta-feira, dois homens ainda não identificados foram mortos numa troca de tiros entre criminosos no Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, também na zona norte. Eles foram baleados na Rua Cotegê, supostamente por integrantes da quadrilha de traficantes do morro da Serrinha, em Madureira, que pertence a uma facção rival.