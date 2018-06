Agente penitenciário é preso com carro roubado em SP Um agente penitenciário foi preso com uma van roubada, na zona Oeste de São Paulo. De acordo com o Centro de Operações da Polícia Militar (PM), o caso aconteceu, por volta das 2h20 de hoje, na Rua Dr. Paulo Duarte, número 234, no Jardim Monte Alegre, região de São Domingos. Soldados do 4º Batalhão que realizavam patrulhamento de rotina na área desconfiaram de José Robinson Ribeiro Lima, que dirigia o veículo. Depois de uma averiguação, os policiais descobriram que o carro havia sido roubado ontem, pela manhã. O proprietário da van reconheceu Valdevino Cruz, cunhado desse agente penitenciário, como um dos ladrões que levou o seu veículo. Valdevino cumpre pena em regime semi-aberto na Penitenciária de Franco da Rocha, na Grande São Paulo, curiosamente o mesmo presídio onde seu cunhado, José Robinson, trabalha como agente. Os dois acabaram sendo presos em flagrante e levados para o 33º Distrito Policial de Pirituba, onde a ocorrência foi registrada.