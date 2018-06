Agentes da PF chegam ao Rio para ajudar no combate ao crime Cinqüenta agentes da Polícia Federal de Brasília chegaram hoje ao Rio para colaborar no combate à criminalidade. É o início da trabalho conjunto entre os governos federal e estadual, iniciado com a criação da força-tarefa no Estado. O grupo do Comando Tático de Elite da PF, especialisa em áreas de risco, vai fazer um levantamento da situação nas favelas do RJ. "O grande problema do Brasil é que cada força atuava em um setor, não havia compartilhamento. Agora, estabelecemos a possibilidade de diálogo. Haverá uma sinergia de informações no trabalho com a PF", disse hoje o secretário da Segurança Pública do Rio, Roberto Aguiar. Ele ressaltou que o foco de ação ainda não está definido. "Estamos estudando primeiro, mas está bem próximo de definirmos." Ontem, Aguiar acertara em Brasília, com o ministro da Defesa, Geraldo Quintão, a participação das Forças Armadas no Estado, restrita ao setor de logística, informação e de equipamentos.