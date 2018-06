Agentes descobrem túnel em presídio de Santa Catarina

Funcionários do Presídio Regional de Tijucas, em Santa Catarina, encontraram na noite do último sábado, 12, um túnel com aproximadamente sete metros de comprimento que serviria para a fuga dos presos.

Segundo informações de agentes do presídio, os guardas desconfiaram da movimentação dos detentos e de alguns sacos encontrados sujos de terra, durante a vistoria de rotina no presídio.

O túnel foi descoberto na Galeria A, Cubículo A2, onde ficam cinco presos, segundo o presídio. As sacolas com a terra estavam distribuídas em várias galerias. Ninguém fugiu, segundo o presídio.

A direção do presídio aguarda a presença dos bombeiros para entrarem no túnel com segurança. A escavação, segundo estimativa, pode ter chegado ao muro do presídio. A penitenciária tem capacidade para 120 presos e abriga 353.