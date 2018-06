Agentes penitenciários entram em greve no Espírito Santo

SÃO PAULO - Os agentes penitenciários do Espírito Santo entraram em greve por tempo indeterminado nesta quinta-feira, 4, de acordo com o Sindicato dos Agentes do Sistema Penitenciários do Espírito Santo (Sindaspes).

A decisão foi tomada durante assembleia realizada na quarta-feira no Club Society Bola Show, no bairro Tabuazeiro em Vitória. O início da greve será, inicialmente, nos Complexos de Viana e Xuri, durante a troca de plantão.

Segundo o sindicato, a categoria rejeitou a proposta do Governo do Estado, apresentada na tarde de terça-feira. O cronograma exposto prevê a resolução dos problemas a longo prazo.

Entre as reivindicações dos agentes estão ajustes da proposta de plano de carreiras e elaboração de uma norma para regulamentar o pagamento de horas extras.

Durante a greve não serão realizadas escoltas de presos e está suspensa a assistência jurídica, o banho de sol e as visitas de familiares. A alimentação, medicamentos, urgência e emergência médicas aos detentos estarão garantidas.