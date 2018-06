Agentes penitenciários fazem passeata no Rio Enquanto milhares de jovens buscavam garantir espaço nas areias da Praia de Copacabana para o show dos Rolling Stones, cerca de 200 agentes do Departamento do Sistema Penitenciário (Desipe) realizaram uma passeata na orla da praia. Eles reivindicavam um plano de cargos de salários ao governo e a convocação imediata de 1.500 inspetores de um concurso em 2003, disse o diretor do sindicato da categoria, Anderson Sanches. Uma das faixas na manifestação convocava a ajuda da banda inglesa para a causa dos agentes: "Help me Mick Jagger". A manifestação começou ao meio dia. O 19º Batalhão da Polícia Militar (BPM) não informou a quantidade de manifestantes na caminhada, que incluía, ainda, uma banda de carnaval.