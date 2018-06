Agentes penitenciários suspendem greve no Espírito Santo

SÃO PAULO - O Sindicato dos Agentes do Sistema Penitenciário do Espírito Santo (Sindaspes) decidiu suspender a greve a partir da 0 hora desta quinta-feira, 11. A decisão pelo fim da greve dos agentes penitenciários foi tomada nesta quinta-feira pela categoria em assembleia geral.

A categoria iniciou a paralisação no dia 4 de agosto, quando rejeitou a proposta do Governo do Estado de resolver os problemas dos trabalhadores num longo cronograma. Entre as reivindicações dos agentes estão ajustes da proposta de plano de carreiras e elaboração de uma norma para regulamentar o pagamento de horas extras.

Durante a greve, os agentes mantiveram a segurança e as necessidades básicas das unidades. Foram suspensas as escoltas e recebimento de presos, atendimento jurídico, visitas íntimas e de familiares, além do banho de sol.

Segundo o Sindaspes, os agentes penitenciários decidiram pelo fim da greve devido aos pedidos da Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa e da Comissão de Mães de Detentos do Espírito Santo. Eles retomaram o estado de greve.