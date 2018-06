Agentes realizam protesto em penitenciária Agentes do Complexo Penitenciário de Mata Escura, em Salvador, realizaram na manhã de ontem um protesto por causa do assassinato, na tarde de sábado, do colega de profissão Marival Ferreira Matos, de 50 anos. Os agentes cruzaram os braços, impediram a entrada de visitantes e a saída dos presos para o pátio. A paralisação das atividades foi encerrada por volta das 13 horas.