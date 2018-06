Agentes são filmados espancando presidiário O governo da Paraíba afastou o diretor do Presídio do Róger, em João Pessoa (PB), Dinamérico Cardim, e mandou abrir uma sindicância para investigar as cenas de tortura praticadas supostamente por agentes penitenciários contra o presidiário José Carlos dos Santos, no interior de uma cela. As cenas de tortura foram gravadas por um aparelho celular - por alguém que estava na prisão - e postadas na internet. As cenas são chocantes e mostram Santos sendo espancado na cabeça e chutado por agentes penitenciários. Santos é acusado de ter matado, a golpes de facão, cinco pessoas de uma mesma família, na madrugada da última quinta-feira, em João Pessoa, motivado por uma briga entre vizinhos. Pai, mãe e três filhos tiveram cabeças degoladas e braços e mãos decepados. A mãe estava no quarto mês de gravidez de gêmeos. Dois filhos do casal escaparam. Outro foi ferido, mas não corre risco de morte. Depois de matar toda a família, Santos foi para casa dormir. Os gritos acordaram os vizinhos, que chamaram a polícia. Ele foi preso em flagrante. A secretária de Comunicação da Paraíba, Lena Guimarães, disse que a ordem do governador José Maranhão (PMDB) é apurar as responsabilidades pelas torturas e punir os acusados. "Apesar da tragédia que foi a chacina, o Estado é responsável pela integridade física do autor. Por isso, o governador mandou investigar e punir os acusados", disse Lena.