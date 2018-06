Agiota é preso em flagrante no centro do Rio

SÃO PAULO - Um agiota foi preso em flagrante nesta quarta-feira, 25, no centro do Rio de Janeiro. A vítima conseguiu um empréstimo no valor de R$ 300 em um escritório de agiotagem e estava recebendo ameaças telefônicas para pagar a quantia de R$ 1 mil.

Ela procurou a 19ª DP, no bairro da Tijuca, na zona oeste, para registrar o fato, momento em que recebeu uma ligação do agiota exigindo que o pagamento fosse realizado no Largo da Carioca, no centro do Rio.

Policiais foram até o local indicado e prenderam o criminoso em flagrante. Ele vai responder pelo crime de extorsão e contra a economia popular.