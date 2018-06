Agnelo afirma que reunião foi 'rotina administrativa' Após a entrevista do ministro do Esporte, Orlando Silva, o governador do Distrito Federal e ex-titular da pasta, Agnelo Queiroz (PT), divulgou nota afirmando que o policial João Dias Ferreira "teve seu pedido de audiência encaminhado no Ministério do Esporte, como diversas outras pessoas que representam segmentos esportivos".