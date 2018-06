Agora é com você! Depois que até Barack Obama aderiu ao discurso de estímulo ao consumo preconizado pelo presidente Lula, imagina o mundo de gente que começa amanhã a fazer sua parte para garantir o chamado "Natal Extraordinário" de 2008. Pense nisso antes de reclamar da fila no caixa: quanto mais infernais forem as compras, maiores as chances de um feliz ano-novo pra todos - pelo menos é o que dizem as autoridades. Qualquer sacrifício vale a pena para salvar o Natal da crise. Dificuldades para estacionar, engarrafamento de pedestres, demora no atendimento, trânsito lento, metrô lotado, sacolas pesadas, tudo fica mais leve partindo-se do princípio de que não nos resta alternativa senão caprichar na festa. Precisa ser criativo para descobrir o lado bom do sufoco que está apenas começando. Por exemplo: se você quer se livrar de algum chato, marque encontro com ele para este sábado na Rua 25 de Março. Não tem erro. Se vocês se encontrarem, é muito azar. DO LAR Empolgado com o momento artístico esplendoroso de Patrícia Pillar, Ciro Gomes está pensando seriamente em virar dona de casa profissional. Por enquanto é só um estágio. É A CARA DELE "Mala Branca é a...!" Renato Gaúcho, técnico do Vasco, reagindo com um sonoro palavrão ao apelido novo que lhe deram os jogadores no treino de ontem O país do futuro Pesquisa do IBGE revela: em 2050, o Brasil terá 7 milhões de mulheres a mais do que homens. Isso quer dizer o seguinte: a não ser que o governo baixe uma MP do Harém, a bancada da bigamia vai obstruir a pauta do Congresso. Mal comparando Desde a seleção de basquete medalha de ouro na Olimpíadas de Barcelona, em 1992, os americanos não vibravam tanto com a formação de um dream team como este que Barack Obama está convocando. Burros são os outros Dirigentes do Al-Sadd, clube de futebol do Catar, resolveram romper sumariamente o contrato de Emerson Leão. Isso quer dizer o seguinte: o técnico vai lavar a burra de novo. Na cama com Madonna A imprensa americana de celebridades só pensa em sexo. Quase foi ao orgasmo só de flagrar Alex Rodriguez, astro do beisebol nos EUA, entrando na área vip da cantora em Miami. Uma coisa ou outra A ex-mulher de Eike Batista vai voltar a ser Luma de Oliveira no carnaval de 2009. Será de novo rainha de bateria, desta vez pela Portela. Acontece com todo mundo Rubinho Barrichello logo imaginou os motivos que Ronaldo Fenômeno teria para não aparecer no evento de golfe que anunciara os dois como atrações de ontem. Vai ver quebrou no caminho, né?!