Agora é oficial Bill Clinton passou o dia de ontem imaginando que, se o governo Obama já tivesse começado, Hillary Clinton estaria, àquela altura, a caminho da Índia para cumprir suas obrigações de secretária de Estado. "Já pensou?" - comentou com o espelho durante o barbear matinal. O ex-presidente, como se sabe, não vê a hora de ajudar a patroa a fazer as malas. Já havia confessado a amigos que, se ela passar fora dos EUA metade do tempo gasto em viagens por Condoleezza Rice, pra ele está ótimo. Não é sinal de fadiga do casamento, mas uma ótima oportunidade de oxigenar a relação sem precisar separar os trapinhos. Oficialmente, o dever chama Hillary; e Bill está sendo um cara bacana ao facilitar as coisas. Aceitou até diminuir suas atividades de megafilantropo internacional, de forma a não constranger a nomeação da senadora. Isso quer dizer o seguinte: em 2009, Bill Clinton vai trabalhar menos e desfrutar sozinho de boa parte do tempo que lhe sobrar. É o tipo de felicidade que, por enquanto, ele só pode dividir com o espelho. OLHO GRANDE FHC está arrasado. Oscar Niemeyer acaba de ganhar na Espanha o título de "Avô do Bom Colesterol". É a condecoração que faltava na coleção do ex-presidente. ELE MERECE! "Eu diria que foi a vitória de um treinador inteligente!" Renato Gaúcho, acredite se quiser, falando de si mesmo Falta de costume Rubinho teve bons motivos para reclamar horrores das tentativas de ultrapassagem que sofreu antes de vencer o Desafio das Estrelas de Kart, no domingo, em Florianópolis. Correndo sempre lá atrás na Fórmula 1, isso nunca lhe acontece. Para matar a jogada Depois da "falta inteligente" preconizada por uns e outros no Campeonato Brasileiro, vem aí a "bala inteligente", projétil teleguiado de grosso calibre que o Pentágono desenvolve para evitar o drible do adversário aos disparos do Exército americano. No fundo, no fundo é tudo a mesma coisa. Quase incesto O senador José Maranhão praticamente tomou posse da Paraíba no casamento de sua filha. Ninguém prestou a menor atenção no noivo. Será o Benedito? Tem boato novo na praça: na onda de Mauricio de Sousa, que apresentou Mônica e Cebolinha à adolescência e ao primeiro beijo na boca, Ziraldo estaria disposto a fazer o mesmo com dois de seus personagens mais populares. Pererê e o Menino Maluquinho protagonizariam juntos a primeira historinha em quadrinho gay do Brasil. Será? Eu não acredito! Ponte aérea O astronauta Marcos Pontes, coadjuvante de uma viagem à ISS em 2006, foi promovido a destaque da escola de samba carioca Unidos da Tijuca, que vai desfilar em 2009 com o enredo Uma Odisséia Sobre o Espaço. Daí a entrar para A Turma do Didi é um pulo.