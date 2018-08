Agosto inicia com temperaturas negativas e geada no RS e SC 

PORTO ALEGRE - O primeiro dia de agosto deste ano foi marcado com temperaturas abaixo de zero grau e geada em vários municípios dos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina . Em Pinheiro Machado, na região sul do estado gaúcho, os termômetros registraram nesta manhã -3,4°C. Já em Santana do Livramento, na fronteira com o Uruguai, a marca foi de -0,9°C, mesma temperatura ocorrida em São Francisco de Paula, na Serra. Em Bagé, na região da Campanha fez -0,3°C durante o amanhecer com registro de geada nos pampas. Pelotas, no Sul do Estado também amanheceu gélida com 0°C e branquinha devido a geada. As informações são do meteorologista Luiz Fernando Nachtigall, da MetSul Meteorologia.

Em Santa Catarina, de acordo com os meteorologistas, na cidade de São Joaquim, na região Serrana, os termômetros marcaram -1,9°C durante o alvorecer desta quarta-feira, 1. Em Bom Jardim fez -1,7°C e em Urupema -1,4°C. No Estado catarinense já são 31 dias com marcas negativas em diversos municípios da Serra e região oeste. A geada também marcou presença nas cidades serranas e fronteiriças.

Uma massa de ar polar sobre o Uruguai mantém o tempo seco e frio em todo o Rio Grande do Sul nos próximos dias. As temperaturas serão baixas e a sensação será de muito frio. À tarde, o sol predomina, com período de céu claro. A máxima em Porto Alegre não deve ultrapassar os 15°C nesta quarta-feira, 01.

Mínimas desta quarta-feira no RS

Pinheiro Machado -3,4°C

Livramento -0,9°C

São Chico -0,9°C

Bagé -0,3°C

Pelotas 0,0°C

Vacaria 0,2°C

Bom Jesus 0,7°C

Acegua 1,0°C

Jaguarão 1,2°C

Quaraí 1,3°C

São Sepé 1,3°C

Dom Pedrito 1,4°C

Ausentes 1,9°C

Canguçu 1,9°C

Espumoso 2,3°C

Caçapava 2,5°C