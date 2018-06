Agradecimento - e pedido Carta 18.982 Os moradores de Perdizes estão gratos ao prefeito Kassab pelo recapeamento de diversas ruas do bairro. Aliás, um trabalho tecnicamente perfeito, inclusive com nivelamento das bocas-de-lobo. Já que o senhor está mostrando serviço, gostaria que incluísse no plano as Ruas Gustavo Teixeira e Cássio Martins Vilaça, no Pacaembu. Ambas estão em estado lastimável e têm tráfego pesado. Creio que seria fácil, porque as máquinas estão a uma quadra da Gustavo Teixeira e a duas da Cássio Martins Vilaça, o que facilitaria o serviço. Esteja certo de que os moradores ficariam tocados por essa decisão. Será que poderemos contar com a sua habitual boa vontade? Oxalá! REYNALDO PEREIRA DA SILVA Pacaembu O subpref. da Sé responde: "Em nome do prefeito Gilberto Kassab, agradeço os elogios à atual administração municipal. A partir de out/05, recapeamos 529 vias, na extensão de 575,4 km. A escolha das ruas a recapear se dá por indicação técnica de CET, SPTrans e SMT, e estudos da Escola Politécnica. As ruas indicadas estão em análise para entrar em uma das próximas etapas do programa." ANDREA MATARAZZO Subprefeito da Sé Agradeço ao Estado por interceder, publicando a denúncia de barulho e comércio ilegal (Cartas sem resposta, 27/6), o que levou a Prefeitura, após meses de inércia, a agir, comprovando que o poder público só se curva diante do Quarto Poder (Imprensa), do qual este jornal é valoroso representante. MAURÍCIO OLIVEIRA SILVA Capão Redondo Carta 18.983 Ajuda para árvore Estimado sr. Andrea Matarazzo, fiquei feliz ao receber sua resposta ref. à questão de barulho do ano passado. Apesar de tanto tempo, lhe agradeço a atenção. E agora tenho outra queixa: na calçada de casa, na Rua José Secundino da Costa, Interlagos, há um jacarandá de 40 anos, com possíveis brocas e cupim nas raízes. Um engenheiro agrônomo recomendou poda, porque a árvore corre risco de cair. Fui à Sub Interlagos, e no setor de Jardim me deram um formulário para solicitação de vistoria técnica. Para iniciar o tratamento, é preciso enviar dois croquis de localização da árvore, xerox do CIC e RG, escritura e IPTU do imóvel, e pagar uma taxa. Ao invés de dificultar as tentativas de conservação do ambiente com burocracia, a Prefeitura deveria apoiar os nossos esforços para manter e conservar as áreas verdes da cidade. ERHARD DOTTI Interlagos A Prefeitura responde: "Para filtrar possíveis pedidos indevidos ou anônimos (que aconteciam com freqüência), adotamos o pedido de documentos para todos os pedidos de poda. De qualquer modo, determinei que agrônomos da Sub Capela Socorro analisem a situação da árvore, tomando providências. Estamos empenhados em despoluir a cidade, e sabemos o papel fundamental das árvores no processo." ANDREA MATARAZZO Secretário das Subprefeituras Carta 18.984 Casa barulhenta Há 10 meses reclamo do mesmo estabelecimento, que ?se licenciou? como salão de festas para obter alvará do PSIU, mas é uma ruidosa danceteria que perturba o sono da vizinhança, e a resposta sistemática que obtenho é que a vistoria está ?em programação?. RITA AMARAL Vila Nova Conceição A Prefeitura responde: "O PSIU já fez várias fiscalizações no local. Fizemos também uma medição, como sabe a leitora, de dentro de sua casa, estando o ruído constatado dentro do permitido. No dia 5/7 o PSIU esteve no local, mas a casa estava fechada. Marcamos nova vistoria, e se se constatar ruído acima do legal, a casa será multada em R$ 25 mil reais (300 UFMs), podendo ser lacrada em caso de reincidência." ANDREA MATARAZZO Secretário das Subprefeituras Carta 18.985 Atendimento perfeito Passaporte antigo vencido,véspera de férias de julho. Apavorado com as notícias de filas quilométricas na sede da Polícia Federal da Lapa, fui, apreensivo, enfrentar o sufoco. Cheguei às 14 hs e fui atendido imediatamente, com senha. Havia apenas sete pessoas na minha frente e em 20 minutos entreguei os documentos, fui fotografado, tive as digitais tiradas e fui embora com tudo resolvido. Uma maravilha! Parabéns à PF pelo atendimento eficiente, rápido, bem educado, de 1.º Mundo. Bravo! JORGE S. DECOL Higienópolis