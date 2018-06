Agressão a metalúrgico é exibida na internet

Vídeo que mostra dez rapazes agredindo brutalmente o metalúrgico Fabiano Dias Rodrigues, de 23 anos, na saída de uma boate, em Sorocaba, foi parar na internet e causa revolta. Internautas reclamam da demora da polícia em identificar todos os agressores. O crime ocorreu às 5h30 do dia 1º, na frente da boate Soft, na Rua barão de Tatuí, no centro da cidade. A Polícia Civil informou ontem que já identificou um dos agressores, mas não forneceu detalhes. Havia a suspeita de que o jovem fosse menos de idade. O delegado que cuida do caso, José Ordele Lima, mantém em sigilo a identidade do agressor, para não prejudicar as investigações. As imagens, captadas pela câmera externa da casa noturna, mostram o metalúrgico correndo pela rua, perseguido por três rapazes. Um deles o derruba com um pontapé. O rapaz tenta escapar, entrando no estabelecimento, mas é puxado para a rua. Outros sete agressores se juntam ao bando e dão início a um massacre. Sem chance de defesa, Rodrigues é chutado pelo menos 30 vezes, principalmente na cabeça. Quando a maior parte do grupo se retira, deixando o rapaz desmaiado na rua, dois agressores continuam com os pontapés. Um deles, que seria menor de idade e já teria sido identificado, chuta várias vezes a cabeça da vítima e pula sobre ela com os dois pés. O vídeo mostra que um segurança do estabelecimento e algumas pessoas assistem à cena sem intervir nem pedir socorro. TRAUMATISMO Quando a vítima finalmente foi levada a um pronto-socorro, estava em coma. Os exames constataram fraturas na face e traumatismo craniano. O caso foi registrado como "agressão de natureza grave" na Delegacia Participativa, mas as imagens mostram que alguns agressores agiram com intenção de matar. A família do metalúrgico está assustada e revoltada. A mãe do rapaz, que pediu para não ser identificada, disse que não sabe o que provocou tanta violência contra o filho. Ela contou que ele estava muito abalado com o rompimento de um namoro e vinha passando por tratamento psiquiátrico. O advogado contratado pela família para acompanhar o caso vai pedir que a polícia indicie os seguranças da casa noturna por omissão de socorro, já que nada teriam feito para impedir as agressões. Rodrigues continuava ontem em coma, e seu estado era considerado grave.