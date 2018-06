Agricultor encontra recém-nascida dentro de caixa de papelão no Espírito Santo

SÃO PAULO - Uma recém-nascida foi encontrada na porta da casa de um agricultor em Santo Hilário, distrito de Linhares, no Espírito Santo, na madrugada desta quarta-feira, 24. A menina estava dentro de uma caixa de papelão.

A família acordou por volta das 2h ao ouvir o choro da criança. O agricultor, dono do imóvel, se levantou da cama para ver o que estava acontecendo. Ao abrir a porta da casa, ele se deparou com uma caixa de papelão com a menina dentro. Segundo a Polícia Militar, a criança ainda estava com o cordão umbilical.

O bebê foi encaminhado para o Hospital Rio Doce, em Linhares, para receber os primeiros socorros. A Polícia Civil tenta identificar quem são os pais da criança. O caso é investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente.