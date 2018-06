Agricultores protestam contra invasões Produtores rurais de diversas partes do País marcharam ontem pela Esplanada dos Ministérios, em Brasília, para pedir o fim das invasões de propriedades e mais segurança no campo. A manifestação, precedida por um missa na Catedral de Metropolitana, terminou com um ato público diante do Congresso. Em uma faixa estendida no chão estava escrito: Queremos Paz no Campo - Não Às Invasões.