Água começa a invadir comunidade de Três Vendas, em Campos

SÃO PAULO - A água do Rio Muriaé começou a atingir as casas do bairro de Três Vendas, em Campo dos Goytacazes, no início da noite desta quinta-feira, 5. Segundo a prefeitura da cidade do norte fluminense, por volta das 19h30 o nível da água já invadia algumas residências.

A comunidade foi alagada após o rompimento de um dique na rodovia BR-356. Cerca de 40% das ruas estavam tomadas por água. Caso o nível atinja dois metros de altura nas ruas, será necessário desligar a energia.

Segundo a Defesa Civil, mais de mil pessoas já foram retiradas de suas residências e estão em casas de parentes ou nos dois abrigos montados na Escola Municipal Albertina Venâncio e no Ciep Luiz Carlos de Lacerda ambos em Travessão.

Cerca de 200 homens da Defesa Civil Municipal, Guarda Civil, Exército, Corpo de Bombeiros, secretarias de Saúde, Família e Assistência Social e Serviços Públicos atendem as famílias de Três Vendas.

A alternativa de construir uma barreira na estrada vicinal transversal à BR-356, próximo ao trecho da rodovia federal, foi suspensa em função do grande volume de água.

Atualizado às 21h11